Norte Pioneiro em Revista Semanal

O Governo do Estado anunciou a distribuição de R$ 350 milhões aos municípios paranaenses, por meio do programa Mais Cidades Paraná.

O deputado Luiz Claudio Romanelli (na foto com Traiano) destacou que o apoio aos municípios é fundamental para o desenvolvimento do Estado. Ele explica que os recursos aplicados são viabilizados por meio de parceria entre Executivo e Legislativo. “O apoio aos municípios é fundamental para o crescimento do Paraná. O programa abrange infraestrutura, segurança pública e saúde, áreas que impactam diretamente o cidadão”, destaca.

Norte Pioneiro

O agronegócio paranaense registrou crescimento de 9,3% em 2020, contra apenas 1,8% da média nacional. Grande parte deste aumento é responsabilidade do cooperativismo, que industrializa a produção e garante o incentivo à economia. Romanelli enalteceu a importância da agroindústria e das cooperativas para a economia estadual e nacional e destacou que a força do agronegócio passa pelo Norte Pioneiro. Segundo ele, a região é sede de grandes empresas do setor de alimentos, instaladas em Cambará, Jacarezinho, Ribeirão Claro, Joaquim Távora e Santo Antônio do Paraíso, entre outras. “É uma região de grande potencial agrícola, não apenas na produção, mas também no beneficiamento e industrialização de alimentos. Além disso, os pequenos agricultores impulsionam o agronegócio da região, produzindo e comercializando em feiras, supermercados e até em grandes redes atacadistas”, confirma.

Agronegócio

Mesmo com a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, o agronegócio paranaense está em alta, o que fez com que a atividade industrial no Estado tivesse um recuo de apenas 2,6% no primeiro ano da guerra contra a covid-19.

“O setor de alimentos responde por 34% do PIB industrial do Paraná, contra 22,5% da média nacional. E o Norte Pioneiro tem uma grande parcela de responsabilidade por esse crescimento, que mantém a economia aquecida, gera emprego e renda e evita que o Brasil entre em colapso financeiro”, avalia Romanelli.

O parlamentar completa que o setor agropecuário foi o único segmento que apresentou resultado positivo na composição do PIB de 2019, com crescimento de 2%. “Outros setores importantes para a economia paranaense, como indústria [-3,5%] e serviços [-4,5%] tiveram desempenho negativo”, informa.

Vacinação

Empenhados e dedicados, profissionais de saúde do Norte Pioneiros que atuam na campanha de vacinação contra a Covid-19 intensificam a vacinação, com trabalho árduo de domingo a domingo.

Com esse esforço conjunto, as regionais de Cornélio Procópio (18ª) e Jacarezinho (19ª) estão cumprindo as metas de vacinação propostas pela Secretaria Estadual da Saúde. Juntas, as duas registraram 91,7% da aplicação da primeira dose do imunizante. Já para a segunda dose, foram distribuídas à região 57.104 unidades, o suficiente para imunizar 19.757 pessoas, o que representa 34,6% de aplicação das doses recebidas. Os dados foram atualizados na última terça-feira, 14.

Respiradores

Jacarezinho e Santo Antônio da Platina receberam oito novos respiradores para tratar pacientes com Covid-19. Três equipamentos foram entregues na Santa Casa de Jacarezinho. Já para Santo Antônio da Platina foram três respiradores para o Hospital Nossa Senhora da Saúde e dois para o Pronto Socorro Municipal.

Os três respiradores, a Santa Casa de Jacarezinho já havia recebido leitos hospitalares, inclusive de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e outros equipamentos necessários para ampliação do atendimento.

Wenceslau Braz

Casos de contaminação por coronavírus preocupam também os agentes penitenciários de Wenceslau Braz. Dos 130 detentos na cadeia local, 23 foram detectados com covid-19.

O Depen (Departamento Penitenciário) realizou testes em massa na população carcerária e todos os positivados estão com sintomas leves. Entre os agentes não houve caso recente de contágio. Lamentavelmente, o investigador da Polícia Oscar Estevam foi mais uma das vítimas da Covid-19. Ele estava internado em Arapongas. O corpo foi sepultado em Salto do Itararé, onde morava.

Santana do Itararé

Enquanto isso, a Prefeitura de Santana do Itararé intensifica as ações de combate a dengue, com aplicação de fumacê pelas ruas da cidade, para eliminar os focos do mosquito transmissor da doença. A Secretaria da Saúde pede que a população também contribua com a ação, retirando objetos que podem acumular água parada e abrindo bem as portas e janelas das casas e comércios, quando o carro do fumacê passar. Segundo a Secretaria, 99% dos focos do mosquito da dengue estão dentro dos imóveis, nos vasos das plantas, água da chuva armazenada incorretamente e vasilhas com água para animais.

Ribeirão Claro

O prefeito João Carlos Bonato (PSB) anunciou a reinauguração do matadouro municipal (foto), em data ainda a ser agendada.

O matadouro, que foi construído em 1996, quando Bonato era prefeito, foi desativado em 2017, mas somente agora as obras estão sendo finalizadas. A medida prevê economia para o consumidor, uma vez que os empresários do setor vão baratear os custos para abate e transporte dos animais para extração da carne.

Bonato informa que restam apenas finalizar as obras de reestruturação e a aprovação do licenciamento ambiental que se encontra em trâmite junto ao IAT (Instituto de Águas e Terras). A prefeitura já licitou a estação de tratamento de efluentes e a área de tráfego de veículos para embarque e desembarque já foi limpa e organizada para o início dos trabalhos.

Cornélio Procópio

A Prefeitura de Cornélio Procópio continua a garantir e investir na melhoria da iluminação pública da cidade (foto principal). Luminárias antigas de lâmpadas de sódio estão sendo substituídas por LED, para oferecer maior eficiência nas ruas da cidade. A previsão é de que toda a cidade esteja com a nova iluminação instalada até o final de julho deste ano.

A melhoria já foi executada em cerca de 80% das vias, com investimentos de mais de R$ 6,5 milhões. O sistema de iluminação por LED representa economia de mais de 40% do consumo de energia elétrica e é mais durável, com uma vida útil de cerca de 50 mil horas ou seis anos. As lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão duram, em média, 20 mil horas.