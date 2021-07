Norte Pioneiro em Revista Semanal

As mensagens podem ser enviadas por meio das redes sociais, utilizando a hashtag #TorcidaParanáemTóquio. O estado está com a maior delegação de atletas olímpicos e paralímpicos da história dos Jogos, com 35 paranaenses.

O prefeito de Cornélio Procópio, Amin José Hannouche (PSD) anunciou que 96% das obras físicas do Hospital Regional (foto principal) estão prontas. A unidade será referência para mais de 220 mil moradores do Norte Pioneiro.

Muito trabalho

O primeiro semestre de 2021 foi de muito trabalho para os deputados paranaenses. A avaliação é do primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB).

Balanço divulgado mostra que foram criadas ou alteradas 388 leis. Tramitaram no parlamento estadual 347 projetos de Lei Ordinária, cinco projetos de Lei Complementar, 12 projetos de Resolução, 21 projetos de Decreto Legislativo e três propostas de Emenda à Constituição.

Ilha do Sol

O vice-presidente da rede Hard Rock, Alex Pariente, visitou pela primeira vez o Hard Rock Hotel Ilha do Sol para acompanhar as obras do empreendimento. O prefeito Jamison Donizete da Silva (PSD), de Sertaneja e a prefeita Bruna Casanova (PSD), de Primeiro de Maio acompanharam o empresário, que vistoriou as obras do empreendimento que está em fase de finalização no encontro dos rios Tibagi e Paranapanema, entre Primeiro de Maio e Sertaneja.

O Hard Rock Hotel Ilha do Sol será o primeiro da marca no mundo localizado numa ilha fluvial, com acesso apenas por lanchas ou helicópteros.

Compromisso

A UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) fez a doação de vários livros infanto-juvenis para o Departamento de Educação de Sertanópolis. O material foi entregue pelo professor Thiago Alves Valente. “Um belo gesto, que será muito útil para nossos estudantes”, destacou Graziela Fávaro, diretora de Educação de Sertanópolis.

Sertaneja

A Prefeitura de Sertaneja recebeu notebooks que serão distribuídos às escolas municipais e Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil). O repasse foi feito pelo deputado Romanelli. As instituições beneficiadas foram as Escolas Luiz Valério, Antônio Stellato, Ana Nery e Maria dos Anjos da Apae e os Cmeis Primavera, Luzenira e Maria Montessori.

Campanha do Agasalho em Andirá

Andirá realizou a entrega de mil cobertores de microfibra para famílias em situação de vulnerabilidade social, por meio da Campanha do Agasalho. As famílias atendidas são beneficiárias do programa Bolsa Família. Inicialmente, a campanha atendeu moradores do distrito de Nossa Senhora de Aparecida e Vilas Rurais.

A Campanha do Agasalho também contou com o repasse de 500 peças de roupas, por meio do Corpo de Bombeiros.

Cultura Fora da Estrada

O projeto “Triolé Fora da Estrada no Norte Pioneiro”, que leva programação cultural para moradores de cidades com menos de 50 mil habitantes, voltou a atuar por Jaboti.

O Triolé ainda passará também por outros 25 municípios da região, entre eles, Sapopema, Santa Amélia, Ribeirão Claro, Cambará, Abatiá, Jundiaí do Sul, Ribeirão do Pinhal, Carlópolis, Quatiguá, Joaquim Távora, Cornélio Procópio, Assaí, São José da Boa Vista, Wenceslau Braz e Santana do Itararé. A proposta conta com o apoio da Copel e Incentivo do Profice (Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura).