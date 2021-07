Norte Pioneiro em Revista Semanal

Ainda no início do mandato, o prefeito Marcelo Palhares (PSD) tem conquistado muitos recursos no Governo do Estado. A Santa Casa também vai receber verba de R$ 500 mil, do Governo Federal. O recurso será destinado à aquisição de equipamentos para a UTI e para a maternidade. Recentemente, Sandro Alex, secretário de Infra estrutura e Logística, esteve na cidade (foto) .

Já para Jacarezinho foram anunciados cerca de R$ 6 milhões para a pavimentação e drenagem de ruas do Jardim Panorama. A previsão é de que a obra seja licitada ainda esse ano. Um dos bairros mais carentes da cidade, o Jardim Panorama nos últimos anos tem sido o principal alvo dos candidatos, com promessas que nunca se cumprem.

O Governo do Estado anunciou investimentos de R$ 10 milhões para a revitalização dos trevos de acesso de Cambará a Jacarezinho, na PR-431. A rodovia é um dos principais acessos dos caminhões das lavouras de cana em direção às usinas da região e o tráfego lento é um dos motivos de inúmeros acidentes, aliado à falta de acostamento, péssimas condições da rodovia e ausência de ciclovias.

Coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Expectativa

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (foto) considera possível conter os impactos mais graves da Covid-19 até o final do ano. Segundo ele, a velocidade da vacinação e a cautela que toda a população deve manter nos próximos meses são fatores decisivos para frear a pandemia e fazer com que a normalidade volte.

“Só nos sentiremos seguros quando 70% da população adulta tomar a vacina. Os próximos meses serão decisivos e ainda é preciso muita cautela. A expectativa é de que a vida volte ao normal em 2022”, destacou.

Norte Pioneiro

O Norte Pioneiro está planejando as ações necessárias para a retomada da economia. Para isso, o Sebrae desenvolve papel preponderante no sentido de apoiar os municípios e empreendedores quanto à importância de se preparar para retomar o desenvolvimento socioeconômico da região.

O consultor Odemir Capello (foto) disse que o órgão de apoio à pequena e microempresa paranaense está com uma agenda de eventos adequada à pandemia. Dentre as atividades está a 7ª Conecta 2021, nos dias 25 e 26 de agosto.

A 6ª GeniusCon, que traz inovação, tecnologia e empreendedorismo, será realizada de 13 a 15 de outubro. Já a Ficafé (Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro) 2021 acontece entre 27 e 29 de outubro em Jacarezinho.

Cornélio Procópio

O prefeito Amin Hannouche (PSD) e o deputado Romanelli intensificam o contato com o Governo do Estado para garantir a liberação de recursos para aquisição de mobília e equipamentos ao Hospital Regional.

Os dois líderes políticos se reuniram com o secretário da Saúde, Beto Preto, que tem atendido à demanda, já que o Hospital Regional vai atender todos os municípios da Amunop (Associação dos Municípios do Norte do Paraná).

Vacina no Braço

Cornélio Procópio e Bandeirantes fecham o cerco contra as pessoas que se recusam a tomar a dose da vacina, por escolher o imunizante.

Vale lembrar que vacina boa é vacina no braço e todas têm a mesma eficiência, não havendo necessidade de escolher qual o fabricante do imunizante. Em comum nos dois municípios, quem optar por não receber a vacina no período correspondente à sua faixa etária, ou grupo, estará impedido de frequentar locais como escolas e transportes coletivos, como decidido pelo STF (Supremo Tribunal Federal) e ainda vai para o fim da fila.

Quatiguá

Os vereadores Luís Fernando Dolenz e Júlio Cezar Zanlorenzi, de Quatiguá, tiveram o mandato cassado pela Justiça Eleitoral, assim como todos os candidatos do DEM nas eleições municipais.

A decisão foi tomada depois de o TRE identificar uma candidatura fictícia de mulher – que não teve nenhum voto nas urnas – configurando fraude à cota de gênero utilizando uma candidata “laranja” para cumprir a cota de candidaturas femininas nas eleições. Ainda cabem recursos e, enquanto isso, os vereadores continuam no cargo.

Joaquim Távora

O prefeito de Joaquim Távora, Reginaldo Vilela (Pode) esteve em Curitiba, onde apresentou uma pauta de reivindicações ao deputado Romanelli (os dois na foto principal). Juntos, prefeito e deputado visitaram várias secretarias, apresentando as demandas e fazendo as solicitações necessárias para os investimentos em melhoria da qualidade de vida dos tavorenses.

Siqueira Campos

Mesmo caminho fez o prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano (PSD) e o vice-prefeito Paulo Leite (PSL), que também estiveram em Curitiba para buscar recursos para o município.

Na oportunidade, assinado convênio para a aquisição de um caminhão que será utilizado pelos agricultores locais. Eles também pediram investimentos para pavimentação da estrada da Alemoa. O deputado Romanelli indicou três carros que serão usados pela área da Saúde. Os veículos já foram entregues à Prefeitura.