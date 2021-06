Região avança e controla pandemia

Na maioria dos municípios doença está sendo reduzida

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) destacou nesta quinta-feira, 17, o avanço da vacinação contra a Covid-19 no Norte Pioneiro. As cidades da região planejam imunizar todas as pessoas acima dos 18 anos até o final deste mês. Romanelli lembra que Jacarezinho nesta semana está recebendo as doses para vacinar as pessoas com idade acima de 52 anos completos e professores universitários.

Em setembro, a população acima dos 18 anos de idade poderá receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Cornélio Procópio, adianta a vice-prefeita e secretária municipal de Saúde, Angélica Olchaneski. Para isso, o município espera receber nova remessa da vacina pelo Estado ainda nesta semana.

As últimas aplicações feitas semana passada, atendeu pessoas de 48 anos e gestantes com comorbidades que receberam a vacina Pfizer. Nesta semana, pessoas da faixa acima de 46 anos e profissionais da educação, ensinos básico e médio acima de 28 anos e ensino superior acima de 40 também foram imunizadas.

A secretária de Saúde disse que, em média, são imunizadas entre 900 a 1000 pessoas por semana. “Já recebemos o sinal de que essas vacinas da Pfizer virão ainda esta semana. Inclusive com a garantia de que estaremos recebendo também uma quantidade importante da vacina da Oxford. Com isso, teremos duas variedades do imunizante para imunizar a população mais jovem do município”.