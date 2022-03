Nelson Padovani receberá a Cidadania Honorária de Cambará

A honraria foi proposta pelo vereador João Mattar

O ex-deputado federal Nelson Padovani (foto acima) será homenageado pela Câmara de Vereadores de Cambará com o título de Cidadão Honorário. A honraria foi proposta pelo vereador João Mattar (foto abaixo) em reconhecimento aos relevantes serviços prestados pelo empreendedor e parlamentar, que exerceu dois mandatos na Câmara dos Deputados. A solenidade será realizada no próximo dia 18, às 19h30, na Câmara de Vereadores cambaraense. .

A iniciativa lembra que ‘Padovani teve papel de extrema relevância no processo de desenvolvimento do Norte Pioneiro, especialmente para Cambará, onde sua atuação como empresário foi tão relevante quanto sua atuação como político’. O vereador Rogério Aparecido Dias acrescentou que, como empreendedor, o ex-deputado implantou o Loteamento Jardim Padovani, estimulando o desenvolvimento sustentável do município e promovendo o surgimento de novas atividades econômicas.

Como deputado federal, Nelson Padovani viabilizou emendas parlamentares destinadas a custear despesas da rede hospitalar e reforçar a infraestrutura do município. “Sua intervenção foi decisiva para que o município renovasse sua frota de veículos leves e equipamentos pesados. Importante ainda é destacar que graças a Nelson Padovani, Cambará foi atendida com o maior programa de distribuição de cadeiras de rodas motorizadas já executado na região, atendendo pessoas com necessidades especiais”, disse o vereador e presidente da Câmara, Márcio Albertini.

Pai de Nelsinho Padovani, ex-vereador e pré-candidato a deputado federal, Nelson Padovani foi parlamentar com forte atuação municipalista, viabilizando a implantação do Sistema de Atendimento Médico de Urgência (Samu), em Cambará, e liderou comitiva de prefeitos a Brasília para discutir construção de moradias populares em cidades do NP.

Viabilizou ainda a ampliação da estrutura física do Consórcio de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorp) e recursos para o Hospital Regional de Santo Antônio da Platina, referência de atendimento para diversos municípios da região.