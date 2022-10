Muito obrigado, afirma deputado Anibelli Neto

Cumprirá seu quarto mandato na Assembleia Legislativa

Presidente do MDB do Paraná, Anibelli Neto exercerá seu quarto mandato na Assembleia Legislativa. Atualmente é o presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural.

Médico veterinário e advogado, Anibellinho, como é carinhosamente conhecido, trabalhou em seu primeiro mandato (2011) em defesa dos interesses da juventude e dos estudantes (destacando a educação especial), a inclusão de pessoas com câncer e a recuperação de usuários de drogas, período em que desenvolveu vários projetos que se tornaram leis.

Nesse período foi o presidente da Comissão de Turismo e da Comissão Especial da Reforma Política, na Assembleia Legislativa, época em que tomou posição firme contra o “TARIFAÇO” do Detran, proposto pelo então Governo, foi contra os aumentos no ICMS e no IPVA, das tarifas de água e de luz, sempre lutando pelas reduções dos valores da energia elétrica rural, inclusive mediando a volta do desconto do ICMS nela incidente.

Integrou o Bloco Parlamentar da Agricultura Familiar e a Frente Parlamentar em Defesa dos Trabalhadores do Campo e da Cidade, além de figurar como ativo membro da Frente Parlamentar Contra a Prorrogação dos Pedágios no Paraná.

