Sepultado corpo da ex-vice-prefeita de Ribeirão Claro

Celinha da Cachoeira perdeu a vida por complicações da Covid-19

Célia Ribeiro de Oliveira (foto), de 74 anos, a Celinha da Cachoeira como era conhecida, a ex-vice-prefeita de Ribeirão Claro, faleceu de madrugada num hospital de Londrina, onde estava internada por conta de complicações da Covid-19. A filha dela faleceu na semana passada com a mesma doença.

Celinha exerceu o mandato junto com ex-prefeito Kiko Molini no período de 2004/2008.

Foi a primeira mulher vice-prefeita do município de Ribeirão Claro, onde teve um trabalho importante no patrimônio e balneário da Cachoeira do Espírito Santo, que além de estruturar a associação do povoado rural, priorizou o turismo e o esporte.

Lutou pela implantação do projeto de Canoagem Navegar, e conseguiu trazer o ex-secretário de Esportes do Estado, o ex-atleta Lars Grael na abertura da iniciativa, que durante muitos anos revelou vários atletas despontando no cenário estadual, nacional e até internacional.

Ela venceu barreiras e preconceitos e conquistou seu espaço dentro da política, deixou seu maior legado, que é se dedicar àquilo que acredita que possa fazer a diferença na vida das pessoas.

O corpo foi sepultado às 14h30m desta quarta-feira, dia sete, no cemitério ribeirão-clarense,