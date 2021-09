Moradores atrapalham pavimentação de rua em Ibaiti

Prefeitura de Ibaiti faz apelo para que a população pare de jogar lixo nas ruas

A Prefeitura de Ibaiti em parceria com o Governo do Estado do Paraná está realizando obras de pavimentação da extensão da Rua Margarida Franklin Gonçalves.

A importante rua, liga o centro da cidade aos bairros Sub 50, Área Verde, João Edmundo de Carvalho e outros bairros próximos. Também estão sendo pavimentadas as ruas Jonas Marquês da Silva, José Claudomiro Gonçalves, Noé Borges, Ana Neri e travessa Sirlene da Silva Bento.

São 5.279.93 metros quadrados de pavimentação do tipo bloquetes pavers, que além de ser uma pavimentação mais drenante, garante melhor trafegabilidade e possui uma bela decoração. A pavimentação neste setor levará cidadania e dignidade aos moradores dos bairros que há anos vivem com poeiras em dias secos e lamas em dias chuvosos. A pavimentação vai melhorar também a acessibilidade das pessoas residentes nesses bairros que diariamente precisam ir ao centro da cidade.

Para iniciar as obras, a Prefeitura retirou do local cerca de 300 caminhões de entulhos.

No cruzamento entre a Rua Margarida Franklin Gonçalves com as ruas Noé Borges, José Claudomiro Gonçalves e Ana Nery, a Prefeitura está construindo uma grande rotatória que servirá para orientar o fluxo de veículos garantindo mais segurança aos pedestres.

Ocorre que no local, os moradores voltaram a descartar lixos e entulhos, principalmente nos passeios (calçadas). Além de atrapalhar a mobilidade das pessoas, o acúmulo de lixo e entulhos leva riscos à saúde de todos, além do efeito de poluição visual.

Por isso, a Prefeitura de Ibaiti, mais uma vez, faz um apelo e pede a colaboração da população para participar e ajudar o poder público a manter a cidade limpa não jogando entulhos e materiais sem serventia nas ruas, calçadas, terrenos e vias públicas.

Ao jogar lixo no chão e não zelarem pela limpeza das calçadas e das ruas em frente suas residências, os munícipes contribuem para que ocorra o entupimento de bueiros, provocando alagamentos e trazendo prejuízos para a comunidade e os próprios moradores.

A Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos pede a conscientização das pessoas para manter a limpeza da cidade e com isso contribuir com a saúde de todos.