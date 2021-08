Moça de Quatiguá morre em acidente

Colisão fatal entre motoneta e veículo durante chuva fina nesta sexta-feira fria

Andrielle de Lima (fotos), de 18 anos, perdeu a vida no início da noite desta sexta-feira, dia 27, ao colidir a motoneta que pilotava num veículo. no KM 298 da PR-092, no trecho entre Joaquim Távora e Quatiguá.

A jovem teria perdido o controle e deslizado na pista.

A família é de Quatiquá e assim como os amigos e o namorado, Elton Venâncio, estão todos impactados.

Veja como foi: https://www.npdiario.com.br/capa/colisao-de-biz-e-astra-mata-adolescente/