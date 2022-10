Reunião com autoridades foi na Capital

Na manhã desta segunda-feira (10), o prefeiro de Ibaiti, Dr. Antonely, esteve junto ao Procurador Júridico da cidade, Dr. Juventino, e com o Prefeito de Pinhalão e Presidente do CIVARC, Dioniso Arraes, na sede do Comando do Corpo de Bombeiros do Paraná, em Curitiba.

O encontro foi para reunião com Coronel Vasco a fim de tratar da militarização e regionalização do Bombeiro de Ibaiti.