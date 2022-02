Meno detido em Joaquim Távora

Nesta quarta (23) a ROCAM abordou um menor na Praça Central de Joaquim Távora.

O motociclista (16 anos) transpareceu nervosismo ao perceber que a equipe estava realizando patrulhamento, e logo os agentes o abordaram.

Durante revista pessoal, nenhuma substância ilícita foi localizada. Porém, durante revista veicular, descobriu-se que estava com placa fria (chapa e adesivo), além de que o chassi estava suprimido de forma parcial. Assim, identificou-se que era uma motocicleta Honda/CG150 Titan Mix, da cor preta e ano 2009. Não tinha registro de furto/roubo, somente pendências administrativas.

Já a numeração do motor do veículo estava divergente ao modelo, pois pertence a uma Honda/CG125 Today, da cor azul, e vinculado à cidade de Assis (SP). O sujeito disse que obteve a moto de um morador do município de Carlópolis (PR).

Diante dos fatos, o indivíduo e a motocicleta foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde são tomadas as devidas providências.