Mais casos de dengue são registrados

Nenhum novo óbito foi registrado nesta semana

O Informe semanal Epidemiológico da Dengue divulgado nesta terça-feira (11) pela Secretaria de Estado da Saúde registra 1.383 novos casos da doença no Paraná. Agora, o Estado soma 14.843 casos confirmados desde o início do período epidemiológico, iniciado em agosto do ano passado.

Deste total, 13.083 casos são autóctones, ou seja, de pessoas que contraíram dengue no município onde moram. Quatro municípios apresentam casos autóctones pela primeira vez no período: Pranchita, Campo Bonito, Alvorada do Sul e Carlópolis.

Nenhum novo óbito foi registrado nesta semana. O período contabiliza 19 mortes: 6 pessoas que residiam em Londrina, 3 em Foz do Iguaçu, 2 em Paranaguá, 2 em Cambé e mais um óbito em Paraíso do Norte, Santo Antônio do Caiuá, Maringá, Apucarana, Alvorada do Sul e Assaí.

“O combate ao mosquito Aedes aegypti é papel de toda população. É importante repetirmos sempre que a principal medida preventiva para a dengue é a remoção dos criadouros”, afirma o secretário estadual da Saúde, Beto Preto. “É imprescindível evitar o acúmulo de água nas áreas externas e internas das residências, pois estes pontos podem se transformar rapidamente em criadouros para o mosquito”.

O Informe registra, ainda, 69.609 notificações para a dengue. Destas, 31.109 já foram descartadas e 13.794 casos seguem em investigação.