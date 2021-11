Luísa e Alex Canziani fortalecem PSD no Norte do Paraná

“PSD terá a maior bancada da Câmara de Vereadores do município”

O secretário de Governo de Londrina, Alex Canziani, tomou posse oficialmente, hoje de manhã (dia 27/11), como presidente do diretório municipal do PSD, com o compromisso de tornar o partido o maior da cidade. “O partido não tem hoje nenhuma representação na Câmara Municipal. Ao longo da história, o nosso partido (PTB) sempre teve uma representação muito forte e não vai ser diferente com o PSD em 2024. Vamos fazer a maior bancada da Câmara Municipal”, afirmou Canziani.

Durante o evento, mais de 60 lideranças se filiaram ao PSD, entre elas três ex-vereadores: Célio Guergoletto, Jamil Hatti e Carlos Santa Rosa. Participaram da solenidade de posse a deputada federal Luísa Canziani, além dos secretários municipais: Régis Choucino (Agricultura), que representou o prefeito Marcelo Belinati; Maria Tereza de Moraes (Educação), Marcelo Canhada (Planejamento), Liange Fernandes (Mulher), Pedro Ramos (Defesa Social) e Zé Otávio (Comunicação); dos vereadores Jairo Tamura (presidente da Câmara), Fernando Madureira e professora Flávia.

“Nosso objetivo é fazer com que o partido discuta política, discuta a cidade, o Estado, o País. Vamos trazer pautas e ideias para que a gente possa impulsionar ainda mais o partido e os movimentos. Agradeço os companheiros que já estão no PSD, os que estão chegando e os que ainda vão vir”, salientou Alex Canziani. Também tomaram posse os coordenadores dos movimentos PSD Mulher, Acessibilidade, Jovem, Educação e Evangélico. São eles: Sandra Moya, Maria Angelita Bonifácio, Pedro Haom, Lúcia Cortez, Maria Inês Galvão de Mello e Maria Angélica de Aquino Bastos, respectivamente.

Para a deputada Luísa Canziani, a boa política é importante porque traz resultados transformadores para a vida das pessoas. “Tive o privilégio de aprender em casa, com o meu pai, a boa política, que fazer política com amor e dedicação gera resultados muitos positivos para a nossa cidade, nosso Estado e nosso País”, afirmou.

Alex Canziani se filiou ao PSD no início de novembro durante um grande ato de filiação realizado em Cambé e que contou com as presenças do governador Ratinho Jr., do presidente nacional da sigla Gilberto Kassab e de várias autoridades. Alex Canziani foi vice-prefeito de Londrina, secretário de Estado do Emprego e Relações do Trabalho e deputado federal foi cinco legislaturas. Em 2018 concorreu a uma vaga no Senado e obteve mais de 1,3 milhão de votos.