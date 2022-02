Jacarezinho vacina crianças com 8 anos

Vacinação está sendo realizada na UBS do Aeroporto, na Central (Moysés Lupion) e na Dom Pedro Filipak

Prossegue nesta quinta-feira, dia 3, a vacinação pediátrica contra a Covid-19 em Jacarezinho, nesta etapa para crianças com 8 anos de idade ou mais (9, 10 e 11 anos também poderão se imunizar).

A Secretaria Municipal de Saúde informa que, por enquanto, está realizando a vacinação em apenas três unidades de saúde: Aeroporto, Central (Moysés Lupion) e Dom Pedro Filipak. Segundo o secretário João Luccas Thabet Venturine, a limitação se deve ao fato de que não há vacinadores suficientes para abrir a vacinação em outras unidades, tendo em vista que a aplicação pediátrica requer um treinamento específico. “Ainda não foi possível treinar mais pessoas devido à alta demanda nesse primeiro mês do ano, mas nas próximas vacinações é possível que as vacinas estejam disponíveis nas demais unidades”, avalia.

Até aqui foram vacinadas 609 crianças com idade entre 5 e 11 anos em Jacarezinho, número considerado baixo pelas autoridades sanitárias. “Como tivemos muitos casos de Covid-19 confirmados, e existe a necessidade de um intervalo de 30 dias entre o fim do isolamento e a vacinação, é possível que esteja havendo essa intercorrência. Também houve uma disseminação de notícias inverídicas sobre vacinação em crianças, e isso também pode ter atrapalhado. Aos poucos a população está se convencendo de que é mais seguro vacinar as crianças do que esperar que elas adoeçam”, completa Venturine.