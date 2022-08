Jacarezinho tem projeto aprovado

É o primeiro do Norte Pioneiro

O Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde (PET-Saúde) teve o primeiro projeto aprovado na região, mais precisamente no município de Jacarezinho.

O Ministério da Saúde, com este Programa, visa integrar os serviços de saúde e educação, e tem como pressuposto a educação pelo trabalho, sendo um importante dispositivo voltado para o fortalecimento das ações de integração ensino-serviços de saúde-comunidade, por meio de atividades que envolvem o ensino, a pesquisa, a extensão universitária e a participação social.

No dia 10/08 a Secretaria Municipal de Saúde participou da abertura oficial do Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde (PET-Saúde), realizado em parceria com a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). Estão participando do projeto três Unidades Básicas de Saúde: Unidade Vila Setti, Aeroporto e Dom Pedro Filipak.

Os Enfermeiros destacam a importância de trabalhar e desenvolver vivências e produzir conhecimento relevante em áreas prioritárias na produção da saúde. O projeto tem duração de 12 meses, e alunos da Instituição de Ensino recebem bolsas para trabalharem de forma prática junto às unidades de Saúde.

Na foto, Zélia Santos, Fernando Coleglian, Estela de Souza Gonçalves, Milene Moraes Vieira e Laís da Mata.