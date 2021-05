Jacarezinho recebe R$ 75 milhões em obras

A comunidade do Jardim Europa vai receber obras de drenagem e pavimentação no valor de R$ 7 milhões

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) confirmou nesta quarta-feira, 12, a liberação de recursos no valor de R$ 815 mil para aquisição de equipamentos em Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Os recursos são do programa Paraná Mais Cidades, parceria entre o Governo do Paraná e a Assembleia Legislativa.

“Há um esforço dos deputados e deputadas estaduais, que junto com o governador Ratinho Junior buscam alternativas para preparar os municípios paranaenses para a retomada da economia. Juntos, as emendas parlamentares destinam mais de R$ 8,1 milhões para Jacarezinho”, confirma.

Romanelli incluiu Jacarezinho na proposta de emenda parlamentar, com a liberação de R$ 640 mil para a compra de duas máquinas pá carregadeira e de um veículo no valor de R$ 75 mil e outro de R$ 100 mil exclusivo para atendimento à produção leiteira.

Investimentos — O prefeito Marcelo Palhares (PSD) anunciou um total de R$ 75 milhões previstos para investimento em Jacarezinho nos próximos anos, com recursos de indicação de deputados estaduais e federais, além de outras verbas do Estado e da União. Segundo o prefeito, o dinheiro será usado na construção e ampliação de sedes de órgãos públicos e aquisição de equipamentos, máquinas, caminhões, ambulâncias, infraestrutura industrial, iluminação pública e pavimentação asfáltica.

Dos R$ 75 milhões anunciados pelo prefeito, R$ 34 milhões são de investimentos do Governo do Paraná: R$ 15 milhões na construção da sede do CRE (Centro Regional de Especialidades) e outros R$ 15 milhões para a construção do prédio que vai abrigar o Instituto de Criminalística e Instituto Médico Legal. A Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) terá R$ 4 milhões para aplicar no curso de Fisioterapia e outros R$ 4 milhões serão utilizados na construção de casas populares.

“Construímos uma parceria de sucesso, para estreitar o relacionamento e ampliar o diálogo entre a prefeitura e o Governo do Paraná e tudo isso tem o objetivo de promover as melhorias necessárias ao desenvolvimento da cidade, com ações que vão garantir mais qualidade de vida e investimentos em saúde, segurança, educação e tecnologia”, avalia Romanelli.

Infraestrutura — Um dos bairros mais carentes de Jacarezinho, o Jardim Panorama finalmente receberá investimentos para pavimentação asfáltica, promessa já feita por vários gestores, mas que desta vez terá R$ 6 milhões conquistados pelo prefeito Marcelo Palhares junto à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística.

A comunidade do Jardim Europa vai receber obras de drenagem e pavimentação no valor de R$ 7 milhões. O bairro ainda tem muitas ruas que não tem asfalto e os moradores sofrem com a poeira em dias secos e a lama, em dias chuvosos.

O Distrito Industrial de Jacarezinho, por meio da Agência de Fomento do Paraná, terá R$ 3,6 milhões em obras de infraestrutura para incentivar a atração de novas indústrias e a geração de emprego e renda. Já a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo destinou R$ 260 mil para a aquisição de caminhão pipa para Jacarezinho.

Obras – O bairro Aeroporto terá uma nova UBS (unidade Básica de Saúde) no valor de R$ 1 milhão. Ainda na área da Saúde, foram garantidos recursos para a reforma e ampliação de outras seis UBSs, com investimentos que somam mais de R$ 1,5 milhão. Na área habitacional, estão previstos investimentos de R$ 2,85 milhões na construção de 48 casas populares.

Ainda segundo o prefeito Marcelo Palhares, outros R$ 750 mil serão usados para obras do lago de contenção do Ribeirão Ourinhos. Com isso, Jacarezinho terá um espaço para a prática de esporte e lazer.

São recursos importantes para várias áreas, sobretudo na saúde, urbanismo e geração de empregos”

Romanelli acrescenta que com planejamento, Jacarezinho mostra que é possível investir em infraestrutura e preparar a cidade para a retomada da economia. “O Paraná, apesar da crise provocada pelas medidas restritivas da pandemia, continuará a investir nos municípios. Com isso, todos estaremos prontos para os resultados desses investimentos, com geração de emprego e o fortalecimento do agronegócio, da indústria e do comércio, dentre outros setores que aquecem a economia paranaense”.