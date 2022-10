Prefeitura divulga programa Família Acolhedora(vídeo)

BOLSA AUXÍLIO – Cada família habilitada a participar do Serviço de Família Acolhedora receberá, para cobertura das despesas durante o acolhimento, uma “Bolsa Auxilio” no valor mensal de um (1) salário-mínimo federal, por criança ou adolescente atendido, cujo valor será acrescido de 50% (cinquenta) por cento do valor do Bolsa Auxilio, quando se tratar de criança ou adolescente com necessidades especiais e doenças graves.

QUEM PODE ACOLHER?

Para se cadastrar no serviço, as famílias voluntárias precisam atender aos seguintes pré-requisitos:

1) Morar em Jacarezinho;

2) Ter disponibilidade afetiva e emocional;

3) Haver concordância de todos os membros do núcleo familiar;

4) Não estar no Cadastro Nacional de Adoção;

5) Não possuir antecedentes criminais;

6) Habitabilidade em ser cuidador;

7) Comprovação de renda;

8) Todas as configurações familiares são aceitas.

Todas as famílias interessadas passarão por um processo de capacitação e também por estudo psicossocial feito pela Equipe Técnica do Serviço de Família Acolhedora. Essas etapas irão avaliar as motivações, disposição, desejo e habilidades do núcleo familiar para acolher.

Capacitação – As famílias participarão por entrevistas, capacitação inicial de seis encontros semanais, visitas domiciliares, supervisão individual ou em grupo e acompanhamento.

Seja uma família acolhedora.

Quer saber mais?

Retire sua Ficha de Cadastro e obtenha mais informações dos demais documentos necessários para realizar a inscrição clicando aqui.

ATENDIMENTO E INFORMAÇÃOES

ORGÃO GESTOR – Secretaria Municipal de Assistência Social

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 950 – Centro

Telefone: (43) 3911-3093

E-mail: social@jacarezinho.pr.gov.br

Horário de atendimento: 08:00 às 17:00

FAMÍLIA ACOLHEDORA – SEDE

Endereço: Rua Rocco Olivieri, 250 – Jardim Paraíso

Telefone: (43) 3911-3093

E-mail: familiaacolhedora@jacarezinho.pr.gov.br

Facebook: Fam Acolhedora Jacarezinho

Coordenação: Fabrizia Panicki Sfeir

