Jacarezinho já vacinou 100% dos adultos

Considerando que possui 28.870 eleitores todos acima de 18 anos estão imunizados

A Secretaria Municipal de Saúde informa que aplicou sexta-feira (dia 17) e sábado (dia 18) 445 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 243 primeiras (D1) e 249 segundas (D2) doses.

Até agora foram aplicados 47.701 imunizantes, dos quais 29.247 D1 e 18.454 D2. Considerando-se que Jacarezinho possui 28.870 eleitores, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, pode-se considerar que 100% da população adulta está vacinada com a D1, e 64 % dessa população está imunizada com as duas doses. O cadastro de eleitores do TRE é o mais atualizado disponível, tendo em vista que o último recenseamento populacional aconteceu em 2010.

Com esses números, estima-se que 74,8% da população total recebeu a primeira dose, e 47,1% da população completou o ciclo vacinal com as duas doses.

Aqueles que porventura ainda não tenham sido vacinados devem procurar a Unidade de Saúde mais próxima a sua residência e solicitar a aplicação do imunizante. As segundas doses continuam sendo aplicadas e obedecem ao calendário constante na Carteira de Vacinação. O procedimento é o mesmo, procurar a Unidade de Saúde na data aprazada.

A Secretaria Municipal de Saúde aguarda definição dos órgãos superiores, a saber, Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde, a fim de saber como serão os procedimentos com a imunização de adolescentes e crianças.