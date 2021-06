Izac abre nova sede do Conselho Tutelar de Santana do Itararé

E também entrega as chaves de um Renault Logan 0 KM

O primeiro secretário da Alep (Assembleia Legislativa) Luiz Cláudio Romanelli (PSB) enfatizou nesta segunda-feira, 28, a importância do trabalho do Conselho Tutelar de Santana do Itararé na defesa dos direitos da criança e do adolescente. O prefeito José de Jesus Izac (PT) entregou a nova sede do órgão e as chaves de um veículo 0 km viabilizado por meio de emenda parlamentar do deputado

“O Conselho Tutelar é o guardião dos direitos das crianças e do adolescente e precisa de melhoria das condições de trabalho, para exercer a atividade com segurança e agilidade. Estamos unidos com o prefeito Zé Izac para garantir que esses direitos sejam preservados e os conselheiros tenham facilidade para prestar o atendimento necessário em Santana do Itararé”, observou Romanelli.

O parlamentar lembrou que desde o início do mandato o chefe do executivo assumiu o compromisso de melhorar e ampliar o atendimento do Conselho Tutelar. Uma das primeiras medidas foi autorizar a reforma do antigo prédio. Já na semana passada, ao inaugurar o imóvel, fez a entrega das chaves de um Renault Logan 0 km.

“O Conselho Tutelar faz um importante papel atendendo as crianças e adolescentes diante de situações de violação de direitos. Por isto é de grande importância que a equipe esteja bem localizada e apta a cumprir este trabalho. Estamos atentos e trabalhando incansavelmente para que todas as áreas da nossa cidade possam ser atendidas, com muito zelo e dedicação sempre’’, conclui o prefeito.