Inicia Plano Municipal de Arborização Urbana em Ibaiti

Plantio de mais de três mil mudas de árvores

O prefeito Dr. Antonely Carvalho assinou a ordem de serviço para a aquisição de 2.900 mudas de árvores para serem plantadas em toda a área urbana do município de Ibaiti. A ação faz parte do Plano Municipal de Arborização Urbana desenvolvido pela Prefeitura Municipal através do Departamento de Meio Ambiente e Turismo.

Segundo Dr. Antonely, o projeto tem como objetivo ampliar as áreas verdes da região urbana, proporcionando mais qualidade de vida à população.

De acordo com o projeto, as árvores urbanas e as vegetações associadas tem inúmeros usos e funções no ambiente urbano. Além do uso estético e arquitetônico, a vegetação urbana desempenha várias funções de engenharia. “As árvores urbanas são importantes para a sociedade, pois a maioria da população vive em áreas urbanas. As árvores ajudam na melhoria da qualidade de vida das pessoas, contribuem para o lazer, conforto e bem estar”, declarou o prefeito.

A pedido do prefeito, através de processo licitatório, o Município adquiriu cerca de 2.900 mudas de árvores para o plantio na área urbana. O município recebeu também, mais 300 mudas de árvores da companhia Paranaense de Energia – Copel, através do convênio Florestas Urbanas, perfazendo um total de 3.200 mudas que serão plantadas em toda a área urbana do município.

Nos próximos dias, alunos da Rede Municipal de Ensino iniciarão, juntamente com funcionários do Departamento Municipal de Meio Ambiente e Turismo, com a coordenação da diretora Viviane Chueiri, o plantio das mudas na área central da cidade. Todos os bairros da área urbana também serão contemplados com o Plano Municipal de Arborização Urbana.

Serão plantados, Oiti, Aroeira Salsa, Noivinha, Ipê Amarelo, Ipê Branco, Ipê Rosa, Ipê Roxo, Manacá da Serra, Camélia, Extremosa, Calistemo, Caliandra Rosa, Liquidambar e Acer.

Para a diretora do Departamento Municipal de Meio Ambiente e Turismo, Viviane Chueiri, o Plano de Arborização vai transformar Ibaiti em uma cidade ainda mais bonita e acolhedora. “Buscamos com o Plano de Arborização uma forma mais adequada voltada especificamente para a arborização de ruas. Estamos escolhendo a árvore certa para o lugar certo, com planejamento e o uso de critérios técnico-científicos para o estabelecimento da arborização nos estágios de curto, médio e longo prazo”, disse.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho destacou a importância do Plano Municipal de Arborização Urbana de Ibaiti. “Este projeto tem por finalidade promover a arborização como instrumento de desenvolvimento urbano, qualidade de vida e equilíbrio ambiental, aumentando e melhorando a cobertura verde e a qualidade da arborização urbana de Ibaiti, com base em um processo técnico e planejado priorizando o uso de espécies nativas e de espécies adequadas ao espaço urbano.”, declarou o prefeito.

Dr. Antonely falou também sobre a importância da arborização urbana na vida das pessoas. “As árvores proporcionam sombra, amenizam a temperatura e aumentam a umidade relativa do ar, melhoram a qualidade do ar que respiramos e amenizam a poluição sonora”, finalizou o prefeito.