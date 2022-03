Indivíduo preso por tráfico em Jacarezinho

PM conseguiu detê-lo depois de tentativa de escapada

A Polícia Militar recebeu no fim de semana denúncias sobre elemento com envolvimento em narcotráfico. Ao realizarem busca sobre o caso, flagraram o indivíduo vendendo drogas para uma mulher e com ela encontrada pedra de crack.

O traficante fugiu em alta velocidade com seu veículo, porém detido e abordado na Avenida Marciano de Barro.

Em revista no carro, encontrados dinheiro e objetos para embalar drogas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo, e encaminhado para Delegacia de Polícia local. A compradora da droga e usuária também encaminhada para providências.