Incêndio no Parque “Mina Velha”

Queimadas colocam em risco a vida de moradores e danificam beleza natural

Dois grandes incêndios ambientais, com vestígios de ação criminosa, no Parque Ecológico Mina Velha na semana passada, mobilizou o a Defesa Civil de Ibaiti.

Os dois sinistros aconteceram na última segunda-feira (23). O primeiro chamado ocorreu por volta das 13 horas. A guarnição atendeu a ocorrência até a extinção total das chamas. A segunda chamada aconteceu por volta das 20 horas. O clarão do fogo assustou os moradores próximo ao parque.

O grande volume de fumaça tomou conta dos bairros próximos chegando até o centro da cidade. Além de uma grande proporção da mata natural, o fogo destruiu várias estruturas físicas do parque, como cercas, palanques e guarda-corpos, construídos para garantir a segurança dos visitantes. Felizmente ninguém se feriu.

O Parque Ecológico Mina Velha é um dos principais pontos turísticos da região. O local, é destino de centenas de pessoas que aproveitam os dias de feriados para passar bons momentos na natureza. Com ações criminosas como estas, o principal prejudicado é a população que perde de ver a grande beleza natural do parque que além da grande cascata de água, possui árvores nativas e a antiga mina de carvão.

Além das atitudes criminosas dolosas, alguns focos de incêndio, são provocados por descuido ou irresponsabilidade de algumas pessoas que, após utilizarem o cigarro, jogam-no próximo a margens da estrada do parque. Com baixa umidade e mato seco, favorece o início e a propagação do incêndio.

Outra causa é quando os moradores colocam fogo em entulhos e lixos sem se preocuparem com o risco de incêndios.

As ocorrências serão investigadas pela Polícia Civil.