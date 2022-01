Ibaiti realiza operação “Prefeitura no seu Bairro”

Mutirão de limpeza ocorreu nos bairros Mãe Rainha e Santo Antônio de Pádua

A Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos em conjunto com o Departamento Municipal de Trânsito – Demutran de Ibaiti estão realizando um mutirão de limpeza nos bairros urbanos da cidade.

A equipe composta vai percorrer todos os bairros realizando a retirada de sobras de material de construção, entulho de obras ou demolições, folhas, galhos e podas de árvores.

Esta semana, a equipe estará nos bairros Mãe Rainha e Santo Antônio de Pádua. Os serviços de limpeza também incluem roçadas, operação tapa buracos, pinturas de meio fio e pinturas de faixas nas ruas.

A equipe de limpeza está empenhada e trabalhando para que as ruas e vias de Ibaiti estejam sempre limpas e seguras, mas para isso a Prefeitura pede a colaboração de todos os proprietários de terrenos para que executem a limpeza em seus lotes.

A Administração Municipal pede também a colaboração da população para participar e ajudar o poder público a manter a cidade limpa não jogando entulhos e materiais sem serventia em ruas, calçadas, terrenos e vias públicas.

Para isso, uma equipe da Vigilância Sanitária estará visitando as residências nos bairros alertando a população da necessidade dos descartes corretos dos entulhos. Os agentes irão notificar os proprietários dos terrenos sujos para que providenciem a limpeza conforme prescreve o Código de Ética do Município. Uma equipe do Departamento de Tributação estará orientando os moradores para que retirem sobras de materiais de construção (areia, pedras, tijolos) das calçadas para desobstruir a passagem de pedestres.

O material proveniente de sobras de material de construção, entulho de obras ou demolições ou mesmo uma pequena reforma são responsabilidades do gerador. Portanto, antes de iniciar a obra, o morador deve contratar uma empresa credenciada para realizar o recolhimento, o transporte e a destinação correta e assim evitar o acúmulo de resíduos em via pública.

Quando o assunto é limpeza, a responsabilidade é de todos. Manter uma cidade limpa é ao mesmo tempo um direito e um dever. Todo mundo pode e deve ajudar.