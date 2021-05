Ibaiti faz cadastro à programas habitacionais

A abertura só foi possível graças ao empenho da Administração Municipal

A Prefeitura de Ibaiti e a Companhia de Habitação do Paraná está realizando o cadastro das famílias interessadas em participar do Programa Casa Fácil do Governo do Estado do Paraná e do Programa Casa Verde e Amarela do Governo Federal. A iniciativa atendeu reivindicação do vice Ulisses e do prefeito Antonely Carvalho (foto).

A COHAPAR fomentará e incentivará a produção de empreendimentos voltadas às famílias com renda mensal bruta de até três salários mínimos, através das operações de financiamento do âmbito dos respectivos programas.

Os interessados podem acessar diretamente o sistema de Cadastro Online sem sair de casa, de modo prático e seguro. Para participar, é necessário preencher um formulário disponível no link https://www.sistemas.cohapar. pr.gov.br/pretendentesOnline/# B .

O cadastro é uma ferramenta online, destinada a identificar demanda habitacional do município, a partir dos dados individuais inseridos no Sistema de Cadastro Habitacional de Pretendentes (SCHaP). Os dados inseridos no formulário serão utilizados para qualificação e hierarquização, visando o melhor atendimento possível.

Para quem não tem acesso à internet ou tem dificuldades em preencher online, a Prefeitura de Ibaiti, através do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), está realizando o cadastro de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 11h30. A instituição atende no novo prédio, localizado na rua Jonas Teixeira, nº 404, no bairro João Edmundo de Carvalho.

O cadastro possuí validade de dois anos. Por isso, os que foram registrados antes de 2019 devem ser refeitos.