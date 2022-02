Governo estadual investe em segurança no Norte Pioneiro

Novas viaturas à Ribeirão Claro, Joaquim Távora, São José da Boa Vista e Santana do Itararé

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) destacou nesta sexta-feira, 4, em Jacarezinho, o compromisso do Governo do Paraná com a segurança pública do Norte Pioneiro.

O primeiro secretário da Assembleia Legislativa fez a entrega de viaturas para o 2º BPM (Batalhão de Polícia Militar), de Jacarezinho, que atua em 23 cidades da região.

Romanelli também destacou a atuação da Polícia Militar no Verão Paraná – Viva a Vida, garantindo a segurança dos moradores e dos turistas na costa norte. “Apoiamos a Polícia Militar do Paraná, com a destinação de recursos de mais de R$ 800 mil, da Assembleia Legislativa, para compra de equipamentos e outras ações de segurança em todo o Estado”, disse.

Viaturas — Romanelli entregou quatro novas viaturas para a Polícia Militar que serão utilizadas em ações de policiamento em Ribeirão Claro, Joaquim Távora, São José da Boa Vista e Santana do Itararé. “Foram várias audiências, na Secretaria de Segurança em que reforçamos a necessidade de mais investimentos em infraestrutura e logística, com o objetivo de manter os índices de criminalidade da região em queda. A entrega dessas viatura é resultado desse trabalho”, disse.

Verão Paraná — A região da costa norte integra o planejamento estratégico do Verão Paraná com ações integradas, que acontecem a partir de demanda e chamados e reforço específico em fins de semana, além do patrulhamento rotineiro já existente na região.