Ratinho Junior revela quando decidirá apoio ao Senado no Paraná

Disse que até no máximo no final deste mês terá uma definição

Exclusivo: Os interessados no pleito no Paraná, neste momento, anseiam por uma informação que tende a ser decisiva.

O apoio do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) será fundamental para quem deseja – entre os pré-candidatos – ser eleito para apenas uma vaga em disputa no dia dois de outubro no Senado (foto). Serão as 8.475.626 pessoas (aptas a votar) quem decidirão o vitorioso.

No final da manhã deste sábado, dia 16, Ratinho Junior – que é pré-candidato à reeleição – visitou Jacarezinho, onde se realiza a Fetexas 2022 e, em seguida, a vizinha cidade de Santo Antônio da Platina. Na Cidade Joia, esteve na fazenda Nelore Beka, sendo recepcionado por muitos amigos.

Na saída para embarcar no helicóptero, respondeu a data tão esperada em que anunciará a definição. Primeiro, questionado, disse que será em breve mas, na sequência, ao ter a pergunta repetida duas vezes, riu, divertido, e respondeu que será no dia 31 de julho.

Os três senadores hoje são Flávio Arns, Oriovisto Guimarães, e Álvaro Fernandes Dias, todos do partido Podemos. Os dois primeiros possuem mais quatro anos de mandato (o cargo tem oito anos de duração). Já o último termina em 2022 e é pré-candidato à reeleição.

Guto Silva (PP) , Sérgio Moro (União Brasil), Aline Sleutjes (PROS)e Paulo Martins (PL) são os outros concorrentes mais prováveis.

O eleitorado de 399 municípios do estado terão 4.768 locais de votação disponíveis. Um colégio, em Foz do Iguaçu, é o local de maior número de eleitoras e eleitores do estado, com 13.889 e Curitiba contempla o maior número de aptos a votar, com o total de 1.413.413.

Convenções partidárias e registros de candidatura

Entre 20 de julho e 5 de agosto é permitida a realização de convenções partidárias para deliberar sobre coligações e escolher candidatas e candidatos à presidência da República e aos governos de Estado, bem como aos cargos de deputado federal, estadual e distrital. Legendas, federações e coligações têm até 15 de agosto para solicitar o registro de candidatura dos escolhidos. Todos os pedidos de registro aos cargos de presidente e vice-presidente devem ser julgados pelo TSE até 12 de setembro.

Propaganda eleitoral

Dia 12 de agosto é a data final para que o TSE publique tabela com a representatividade do Congresso Nacional, decorrente de eventuais novas totalizações do resultado das últimas eleições gerais efetivadas até 20 de julho de 2022, para fins de divisão do tempo de propaganda eleitoral gratuito no rádio, na televisão e também dos debates entre candidatas e candidatos. A realização de comícios, distribuição de material gráfico, caminhadas ou propagandas na internet passa a ser permitida a partir do dia 16 de agosto.

Data da eleição

O primeiro turno do pleito acontecerá no primeiro domingo de outubro, dia 2. Eventual segundo turno será realizado no dia 30 do mesmo mês. A votação começará às 8h e terminará às 17h, quando serão impressos os boletins de urna. Em 2022, a hora de início da votação será uniformizada pelo horário de Brasília em todos os estados e no Distrito Federal.

Prestação de contas

Partidos e candidatas ou candidatos têm entre 9 e 12 de setembro para apresentar a prestação de contas parcial da campanha, com registro de movimentação financeira ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro. A respectiva documentação será divulgada pelo TSE na internet no dia 15 de setembro. Dia 1º de novembro é a data final para o envio das prestações de contas referentes ao primeiro turno das eleições. A prestação de contas final daqueles que participarem do segundo turno devem ser encaminhadas à Justiça até 19 de novembro, 20 dias após o pleito.

Datas de diplomação e posse

Eleitas e eleitos serão diplomados pela Justiça Eleitoral até 19 de dezembro. Para os cargos de presidente e vice-presidente da República, bem como de governador, a posse ocorre em 1º de janeiro de 2023. Parlamentares assumem os mandatos em 1º de fevereiro do próximo ano.

Confira a íntegra do Calendário Eleitoral de 2022.