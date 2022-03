Flávio traz R$ 300 mil com apoio de Sérgio Souza

Dinheiro será investido no setor da saúde

O prefeito de Tomazina Flavio Xavier Zanrosso, esteve em Curitiba nesta segunda feira, dia 14, e se encontrou com o deputado federal Sérgio Souza e debateu sobre as necessidades do município.

O chefe do executivo conseguiu para Tomazina recursos de R$ 300 mil reais que serão investidos do setor de saúde.

Na semana passada, participou de encontro no Palácio Iguaçu, com equipe do governador Carlos Massa Ratinho Junior, secretários e prefeitos, na sua maioria, do Norte Pioneir. Na oportunidade Zanrosso recebeu recursos de R$ 611 mil.

Zanrosso informou que em breve vai lançar mais um pacote de investimentos para Tomazina em parceria com o governo do estado, “ obrigado governador, secretário da Saúde Carlos Alberto Gebrim Preto, “Beto Preto”,

ex-Secretário da Casa Civil deputado estadual Guto Silva e toda sua equipe. Quero deixar um agradecimento

especial aos Deputados estaduais Alexandre Curi e Cobra Repórter e federal Sandro Alex”, assinalou.