Ex-prefeito é pré-candidato a deputado federal pelo NP

Acredita que pode promover mais desenvolvimento sócio-econômico à região

Contador formado pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduado em Finanças, estudante de Direito, Paulo Leonar (fotos) foi prefeito de Wenceslau Braz pelo PDT entre 2017 e 2020. Completou em 2022, 39 anos de idade e, neste sábado, 15, comemorou 15 anos no Banco do Brasil concursado.

Neste domingo, dia 16, confirmou ser pré-candidato a deputado federal pelo PP.

Casado com Cristina, tem um filho, Paulo Otávio, quatro anos, e Maria Vitória, um.

Vai “dobrar” com o deputado estadual e pré-candidato à reeleição Alexandre Curi(PSB).