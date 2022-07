Eventos populares retornam com força no Norte Pioneiro

Romanelli lembrou que melhorou a economia

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) disse nesta segunda-feira, 11, que as festas populares, organizadas pelas prefeituras e com apoio de entidades, retornaram com força nas cidades do Norte Pioneiro, o que mostra a recuperação rápida da economia e da vida dos moradores da região.

“As pessoas querem sair de suas casas e compartilhar a vida, o que é muito bom. As festas também demonstram que as atividades econômicas voltam com mais vigor. Mesmo assim, os cuidados devem ser tomados até vencermos definitivamente a pandemia”, disse Romanelli ao citar a Agrofest em Santa Cecília do Pavão, a Efapi em Santo Antônio da Platina e a Frutfest de Carlópolis.

A Agrofest na sua 22ª edição será realizada entre os dias 4 e 7 de agosto, a Efapi chega aos 50 anos entre os dias 17 a 21 de agosto e a 11ª edição da Frutfest será entre 1º e 4 de setembro.

Os três eventos foram suspensos por dois anos em função da pandemia da Covid.”São três festas distintas, mas que marcam a importância da produção agropecuária e de frutas, além do setor de serviços e eventos. Também incentivam o turismo regional e cadeia de serviços nas duas cidades”, disse.

Agrofest – O prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos (PSD), explica que a Agrofest tem na sua programação exposição do agronegócio, feira de produtos regionais e da agricultura familiar, parque de diversões, praça de alimentação e shows nacionais com entrada franca. Os shows serão divididos em dois espaços: a tenda universitária e o palco principal no Centro de Eventos Enoch de Godoy

“A festa também marca as comemorações dos 62 anos de emancipação política de Santa Cecília do Pavão que será em novembro, mas até lá terá inaugurações e entrega de obras que somam R$ 21,6 milhões em investimentos”

A programação da Agrofest tem ainda uma feira de serviços sociais, cavalgadas, trilheiros, churrasco fogo de chão, bingão e premiações.

Efapi – De 17 a 21 de agosto, a Efapi (Exposição Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro) completa 50 anos e faz parte da programação do aniversário dos 108 Anos de Santo Antônio da Platina. “A Efapi Expo 2022 terá uma série de shows e uma programação com expositores e outras atrações que devem atrair milhares de pessoas ao Parque de Exposições Dr Alício Dias dos Reis”, disse o prefeito Professor Zezão (Podemos).

“Aceitamos o desafio junto à Sociedade Rural de retornar a nossa Efapi e organizá-la para este ano ainda. Trata-se de uma festa de muita importância para a população e será um presente de aniversário para a nossa cidade”, completa o prefeito. Santo Antônio da Platina completa 108 anos no dia 20 de agosto.

Organizada pela Sociedade Rural do Norte Pioneiro em parceria com a prefeitura, a feira terá leilões de gado e equinos, rodeio, cavalgadas, shows nacionais, expositores de raças e produtos da região, praça de alimentação e parque de diversões. A entrada é gratuita para todos os shows e demais eventos.

Frutfest – A décima primeira edição da Frutfest, a maior do gênero no Paraná, será entre os dias 1º e 4 de setembro na Ilha do Ponciano. A feira terá ainda rodeio em touros e cavalos e shows. Além de painéis e oficinas, praça de alimentação, estacionamento, camarotes com balada exclusiva, parque de diversões e cavalgada.

O prefeito Hiroshi Kubo (PSD) sublinhou que a iniciativa retorna como principal evento do Norte Pioneiro. Kubo já detalhou a programação ao deputado Romanelli e ao secretário estadual Norberto Ortigara (Agricultura e Abastecimento). Ortigara adiantou que a pasta vai participar da feira com os eventos técnicos de apoio, capacitação e informações aos cafeicultores, fruticultores, entre outras atividades do agronegócio de Carlópolis e da região.

A Frutfest destaca a produção de frutas de Carlópolis e de toda a região. “O município é o maior produtor de goiaba do Paraná, responsável por quase 77% da produção da fruta no Estado, e produz ainda café, carambola, abacate, pitaya, figo-da-índia e lichia”, assinalou o Primeiro secretário da Alep.

“A feira, que ganhou expressão além do Norte Pioneiro, atrai visitantes de cidades paulistas e é uma boa opção de lazer, turismo, movimenta o comércio e gera empregos. Além disso, tem oficinas e painéis que procuram orientar como melhorar a produção de frutas”, completou Hiroshi Kubo.