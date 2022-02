Estado investe R$ 26,9 milhões no aniversário de Cornélio Procópio

Liberação de recursos para o Hospital Regional, para o aeroporto e para um parque urbano

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) acompanhou nesta quinta-feira, 17, o governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) em Cornélio Procópio na inauguração do Colégio William Madi e na liberação de recursos para o Hospital Regional, aeroporto municipal e para a implantação de um parque urbano. No total, os investimentos chegam a R$ 26,9 milhões.

“Todos os investimentos anunciados fazem enorme diferença para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem em Cornélio Procópio e região”, afirmou Romanelli. Ele destacou que os repasses são resultados da boa parceria do governador com o prefeito Amin Hannouche (PSD) e os secretários estaduais. “Estamos juntos para celebrar mais estas importantes conquistas que fazem parte dos 84 anos de Cornélio Procópio”.

Ratinho Junior, Romanelli e Amin Hannouche entregaram oficialmente as novas instalações do Colégio William Madi. A nova estrutura tem capacidade para atender 1.200 estudantes e amplia a oferta do ensino médio e educação profissional. “É um sonho antigo que se realiza depois de uma luta enorme. Esta escola atende um bairro de trabalhadores, formado por famílias que precisam do ensino público de qualidade que este colégio e seus professores podem oferecer”.

Sandro Alex e Beto Preto também estiveram presentes.

Hospital – O deputado ressaltou ainda a confirmação do repasse de recursos para a compra de mobiliário e de equipamentos para o Hospital Regional de Cornélio Procópio, no valor de aproximadamente R$ 17 milhões. Romanelli lembrou que a construção começou em 2011 e agora está sendo finalizada em razão da determinação do governador e do apoio do secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

“Até o final do ano vamos ter as chaves na mão para poder oferecer saúde gratuita e de qualidade para toda a região”, apontou Romanelli. O deputado destaca que a destinação dos novos recursos tem a contribuição da Assembleia Legislativa, que está devolvendo parte do orçamento ao tesouro do Estado. Ele também comemorou a construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME), que será erguido ao lado do Hospital Regional.

O governador assinou ainda a ordem de serviço para a implantação de um parque urbano na Vila Haddad. O novo parque será construído com recursos de um convênio firmado em dezembro entre o município e a Secretaria Estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo.

De acordo com o secretário Márcio Nunes, o investimento será de R$ 2,2 milhões para transformar o espaço em um local de atividades de educação e integração ambiental, recreação e prática de esportes. “É um projeto importante e um local que poderá ser bem aproveitado por toda a população da cidade”, afirmou Romanelli.

Aeroporto – Outro projeto confirmado, com a assinatura da ordem de serviço, foi o recapeamento da pista do aeroporto municipal Francisco Lacerda Junior. O documento foi assinado por Ratinho Junior e pelo secretário da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. O investimento é de R$ 4,5 milhões.