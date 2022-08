Empresas locais vão reformar 6 unidades de Saúde em Jacaré

Prefeitura vai investir R$ 793 mil nessas obras

Duas empresas locais vão reformar seis (6) unidades de Saúde no município de Jacarezinho. As empresas Construtora Corrêa Vertuan e Sidnei da Silveira Filho/ME foram contratadas pela Prefeitura para efetuar obras de reforma nas unidades básicas de Saúde Dr. João Tavares de Arruda, na Vila São Pedro; Honório Pedrão, em Marques dos Reis; João Belo Neto, no Pompéia III; Roberto Olavo Setti, no Jardim Panorama; Moysés Lupion, no Centro, e Dr. Yolando Rocha Batista, no Jardim São Luiz. Os extratos dos contratos foram publicados na edição de sexta-feira (dia 5), do Diário Oficial do Município.

A Prefeitura está aplicando R$ 793 mil nas reformas, custeadas em parte com recursos de convênio com a Secretaria de Estado da Saúde, e em parte com recursos próprios, a título de contrapartida.

A Construtora Corrêa Vertuan realizará as reformas em quatro unidades, no valor total de R$ 493,6 mil, e duas unidades estarão a cargo de Sidnei da Silveira Filho- ME (R$ 300mil).

Investimentos – Estão sendo licitadas, também pela Prefeitura, duas obras no Bairro Aeroporto. Será construída uma nova Unidade e a existente (Dr. Domingos Módena) será ampliada. No Conjunto Dom Pedro Filipak, a UBS Irmã Margarida vai passar por reformas que estão em fase de elaboração de contrato, assim como a UBS do Parque Bela Vista. No total, essas três unidades receberão investimentos de aproximadamente R$ 1,1 milhão.

Para o prefeito Marcelo Palhares (PSD), o período da pandemia do coronavírus deu mais destaque à relevante atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), sem a qual os graves efeitos da crise sanitária seriam ainda mais evidentes.

“Desde o início da nossa gestão buscamos as parcerias com o governo estadual, deputados estaduais e federais, para viabilizarmos investimentos em obras e no aprimoramento dos serviços prestados à população. Muita energia foi aplicada na campanha de vacinação, no combate à dengue, e muita coisa boa está por vir. Conforme formos licitando e contratando, iremos prestando contas à população”, garante Palhares, que preside o Consórcio Público Intermunicipal de Saúde (Cisnorpi).

“Nossa atenção está voltada à Saúde Pública de qualidade, e em breve teremos novidades a respeito do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) e do SAMU, conclui o prefeito de Jacarezinho.