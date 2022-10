Destaque para Tomazina em Congresso

Atendimento do pé diabético por enfermagem e fisioterapia

Foi promovido em Foz do Iguaçu o XXXVI Congresso Estadual de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná, “Paraná mostra o SUS que dá certo!”. O município de Tomazina apresentou dois trabalhos no recente evento, de acordo com o regulamento do Cosems (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná) para a inscrição e seleção de experiências.

Deveriam ser e foram inscritos de acordo com as seguintes modalidades:

Modalidade 1 – experiências das equipes de trabalhadores do município, e/ou experiências da gestão municipal;

Modalidade 2 – Experiências do Cosems-PR desenvolvidas pelos apoiadores regionais. No total, foram selecionadas 106 experiências para a Mostra.

Um dos trabalhos apresentados “Atendimento do pé diabético compartilhado entre enfermagem e fisioterapia no município de tomazina”, foi premiado como Experiência destaque da macrorregião de saúde do norte.

O projeto iniciou em janeiro de 2022 na UBS (Unidade Básica de Saúde) Bairro Alto, através da busca ativa e análise do perfil epidemiológico dos tomazinenses. A equipe multiprofissional faz o acompanhamento e tratamento com a laserterapia, aparelho adquirido por recurso federal e que vem dando resultado positivo e auxiliando no tratamento e cicatrização do pé diabético.

“Estamos muito felizes com os resultados positivos do projeto (Pé Diabético), aplicado inicialmente junto a UBS e queremos que o mesmo se estenda às demais unidades, pensando sempre no bem-estar de todos os Munícipes que necessitam desse tratamento. Agradeço também o apoio e a confiança depositados pelos Gestores na nossa Equipe, porque do contrário não conseguiríamos alcançar nosso objetivo.”, disse a Enfermeira Amabily Laverde, que apresentou o trabalho no Congresso.

O Prefeito Flávio Zanrosso agradeceu todo empenho da equipe municipal de saúde de Tomazina: “Parabenizo, é gratificante ver que o investimento que fizemos lá atrás, com a construção da clínica de fisioterapia, contratação de profissionais e investimentos em equipamentos vem melhorando a vida da população. O prêmio do trabalho com Laser em pé diabético é um orgulho para todos nós”, assinalou, grato.

A mensagem do Secretário Municipal de Saúde, João Hélio, foi nesse sentido também: “Como gestor da saúde há quase 14 anos, só posso agradecer minhas companheiras de trabalho, e como cidadão tomazinense vejo que estamos na frente, quero agradecer à todos que trabalham na saúde, obrigado ao nosso prefeito Flávio por dar todo o apoio, só existe vitória se tivermos comprometimento, e a nossa equipe está toda empenhada para mais vitórias, tudo direcionada a melhor atender os nossos munícipes”.

Por fim, o fisioterapeuta responsável Marcelo Curan falou a respeito: “ Com a aquisição do laser, pensamos em qual tratamento seria mais importante para população de tomazina, através de muito estudo em referenciais teóricos, decidimos então que poderíamos ajudar a tratar as feridas dos pacientes com pé diabético e acelerar a cicatrização através do laser, assim evitando futuras complicações , entre elas as amputações que geram muito sofrimento as famílias e também um alto custo ao SUS, essa foi a ideia central do projeto”.