Deputado Toninho intensifica sua pré-campanha na região

Toninho Wandscheer (Pros), a líder Edimeire Iel, e o empresário rural José Otávio da Silva estão intensificando a pré-campanha eleitoral no Norte Pioneiro. O parlamentar está cumprindo seu segundo mandato como deputado federal após ser deputado estadual e chefe do executivo.

Natural de Foz do Iguaçu, tem 71 anos e é casado com Angela. É pai de três filhos e sete netos. Formado em Engenharia Civil, é empresário do ramo imobiliário desde 1979, tendo iniciado a carreira em Foz do Iguaçu. Em 1982, mudou-se para Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.

Na década de 1990, participou ativamente da implantação de melhorias do município, onde foi eleito prefeito em 2000 e reeleito em 2004. Presidiu a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Assomec), de 2007 a 2008.