Deputado Romanelli destaca comandante do 18º BPM

Comandante interino do Batalhão de Polícia Militar de Cornélio Procópio

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) participou neste final de semana da homenagem ao major Jeferson Agenor Busnello, comandante interino do 18º BPM (Batalhão de Polícia Militar) de Cornélio Procópio, em substituição ao comandante, tenente-coronel Wellington Nunes Moreira. Busnello recebeu um diploma de reconhecimento proposto pelo presidente da Amunop e prefeito de Cornélio Procópio, Amin Hannouche (PSD).

“O major Busnello recebe hoje o reconhecimento de todas as lideranças políticas da região, na qual eu me associo justamente pela capacidade de trabalho dele. Um líder dentro da corporação, um oficial operacional reconhecido por todos com quem trabalhou. O major Busnello é um grande exemplo e por isso que está sendo reconhecido pelo Norte do Paraná”, destacou o Primeiro secretário da Alep.

Busnello assumiu o comando do 18º BPM em 26 de novembro deste ano. Ele é responsável pelas atividades operacionais de 20 municípios que abrangem o Batalhão de Cornélio Procópio. Oficial de carreira, chegou ao 18º BPM em 1995. Já comandou as Companhias de Bandeirantes -onde mora com a família e de Cornélio Procópio, e o Pelotão de Santa Mariana.

O major também comandou o extinto GOE (Grupo de Operações Especiais) e foi chefe da Agência Local de Inteligência. Atuou ainda por oito meses como chefe da Seção de Logística do 2º Comando Regional de Polícia Militar em Londrina.

O chefe do executivo procopense também destacou o trabalho do novo comandante da Polícia Militar da região. “O major Busnello assume o comando do 18º BPM interinamente, mas com a força, experiência e trabalho de quem já atuou em grandes operações da Polícia Militar. Os prefeitos dos 20 municípios que integram o Batalhão prestam homenagem ao Busnello, em reconhecimento pelo empenho e dedicação, por lutar para garantir a paz e a segurança da população do Norte do Paraná”, sublinhou.