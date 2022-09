Deputado ressalta turismo religioso no NP

Bandeirantes receberá mais de 80 mil fiéis em setembro

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSD) disse que Bandeirantes vai receber mais de 80 mil visitantes no Santuário São Miguel Arcanjo durante o mês de setembro.Ele foi convidado para participar das cerimônias religiosas com missas de grupos de motociclistas, ciclistas, cavaleiros, deficientes auditivos e peregrinos.

“O turismo religioso é um dos principais atrativos do Norte Pioneiro. Siqueira Campos, Ribeirão Claro, Jacarezinho e Bandeirantes concentram o maior número de eventos que atraem visitantes de várias partes do Paraná e do Brasil”, disse.

Romanelli destacou a construção de uma passarela sobre a rodovia BR-369, que terá 55,60 metros e um trecho em rampa de 42,20 metros, de acesso ao santuário. A estrutura é inteiramente em concreto armado pré-moldado. A largura será de 5,14 metros, permitindo a travessia simultânea de duas pessoas em cada sentido. O investimento do Governo do Paraná é de R$ 5,5 milhões.

Moto e bicicletas — A programação do mês de setembro começa com a celebração de uma missa com os motociclistas. São esperadas centenas de participantes na cerimônia religiosa, que acontece domingo, dia 4, às 10 horas.

O parlamentar que também é motociclista, disse que o encontro reúne fé e aventura sobre duas rodas. “Eu tenho uma rotina de viagem com grupos de motociclistas, onde conhecemos novos lugares. É uma ‘mototerapia’, que vai possibilitar aos amigos motociclistas conhecer as belas paisagens do Norte Pioneiro e receber as bênçãos de São Miguel Arcanjo”, disse o deputado. Ainda haverá também uma missa pela pátria, no dia 7 de setembro, às 15 horas.

A programação terá ainda o Desafio do Anjo. Os ciclistas de Londrina visitam o Santuário São Miguel Arcanjo, num percurso de 120 quilômetros. O desafio começa no sábado, 10, às 8 horas. No mesmo dia, terá a missa “Maria Passa na Frente”, às 15 horas, em recepção aos ciclistas e o encontro com outros esportistas de várias regiões do Paraná e de São Paulo.

Orações – No domingo, 11, às 8h, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes recebe a imagem de Nossa Senhora do Mel com missa celebrada pelo padre Roberto Medeiros. Depois, o religioso Pedro Siqueira, do Rio de Janeiro, reza o terço para os fiéis. A imagem da Nossa Senhora do Mel permanecerá no Centro de Evangelização até às 16 horas.

Pedro Siqueira dirige sessões de oração com milhares de fiéis com mensagens que recebe da Virgem Maria e de outros anjos e santos. As sessões de oração são transmitidas nas redes sociais, com centenas de milhares de visualizações.

Siqueira é autor dos livros Senhora das Águas, Senhora dos Ares, Senhora do Sol, Todo Mundo Tem um Anjo da Guarda, Todos Temos um Anjo da Guarda, Viagens Místicas, Você Pode Falar Com Deus e Vous Aussi, Vous Avez un Ange Gardien.

Missas — Ainda na programação de setembro, tem a missa com os cavaleiros, no dia 18, às 10 horas. Dia 22 (quinta-feira) tem missa de Santa Rita de Cássia, às 15 horas. Sexta, 23, a missa de São Pedro Pio de Pietrelcina. No sábado, 24, será celebrada a missa com os deficientes auditivos, pelo padre Heriberto Mossato.

Já no dia 25, a missa será com os peregrinos, às 8, 10 e 15 horas. Finalizando a programação de setembro, na última quinta-feira do mês, dia 29, serão celebradas quatro missas votivas de São Miguel Arcanjo, a última delas, às 20 horas, contará com a presença de Tony Alisson.