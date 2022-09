Dep. estadual Cobra visita Norte Pioneiro

Encontro com lideranças de cidades da região

O vice-líder do Governo, deputado estadual Cobra Repórter visitou diversas cidades no Norte Pioneiro, onde se encontrou com lideranças, prefeitos e vereadores.

O parlamentar ampliou sua atuação na região a partir do último mandato iniciado em 2019.

Na quinta-feira (8), ele esteve em Andirá, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Guapirama e Ribeirão do Pinhal. Já na sexta-feira (9), em Jundiaí do Sul, Ibaiti, São José da Boa Vista em Wenceslau Braz e finalizou o dia com uma reunião com professores em Londrina.

“Agradeço a todos pela recepção e a oportunidade de falar sobre o nosso trabalho e as propostas para o futuro do Paraná”, reforçou o deputado.