Deputado Cobra Repórter recebe agradecimentos em Londrina

Administrador celebrou pedras irregulares destinadas à zona rural da cidade

O vice-líder do Governo, deputado estadual Cobra Repórter (PSD), recebeu o administrador distrital do Patrimônio Espírito Santo, na zona rural de Londrina, Sergio Vanzo, que agradeceu as pedras irregulares na estrada que liga a Venda do Alto ao Patrimônio Caramuru, em Cambé.

“Fiquei satisfeito em receber o Sérgio e saber que as pedras que nós conseguimos estão melhorando a vida dos moradores, produtores rurais e até o pessoal que pratica o ciclismo na região. É para isso que trabalhamos. Os distritos de Londrina podem contar com o meu apoio”, afirmou o parlamentar, satisfeito.