Deputado Cobra Repórter entrega “Limpa Fossa”

Encaminhada para a população de Sertaneja

“Estou fazendo a entrega oficial de um caminhão limpa fossa para Sertaneja, mas os investimentos não param por aí: estou liberando recursos para a aquisição de uma pick up e para a castração de cães e gatos. Através de uma parceria com a deputada federal Aline Sleutjes, destinaremos R$ 200 mil para a saúde pública de Sertaneja”, disse o vice-líder do Governo, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), que esteve em Sertaneja.

O deputado agradeceu a confiança do prefeito Jamison Donizete em seu trabalho, do vice Valdecir Carlos Martins (o Galego), do vereador Thales Gerdulli Serafim Tavares e das lideranças do município. “Trabalho incansavelmente atendendo as necessidades dos municípios. Junto com o Governador Ratinho Junior, estou anunciando a liberação destes investimentos que foram solicitados”, destacou.