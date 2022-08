Norte Pioneiro define os 3 coordenadores à campanha de Ratinho

Marcelo Palhares, Sandrinho e Daio foram aclamados

Os prefeitos de Jacarezinho, Marcelo Palhares (PSD) e de Leópolis, Alessandro Ribeiro(PSD), o Sandrinho, e o chefe regional da Casa Civil, Juarez Leal Daio, foram escolhidos como coordenadores-gerais da campanha à reeleição de Carlos Roberto Massa Ratinho Junior(PSD).

As aclamações foram promovidas neste fim de semana reunindo ao todo 23 chefes de executivos da Amunorpi e 22 da Amunop.

Em almoço realizado nesta sexta-feira (dia 26), no Buffett 7Eventos, os 18 prefeitos que compareceram aprovaram a indicação por aclamação. A reunião foi articulada por Daio, que explicou como será efetuada a ação nas ruas, prevista para começar no dia 3 de setembro(no próximo sábado).

Ele demonstrou confiança numa eventual vitória na disputa pelo Palácio Iguaçu em primeiro turno, baseado nas pesquisas realizadas até aqui, onde o atual governador tem o dobro das intenções de voto do segundo colocado. “Isso é fruto de um trabalho sério, e o paranaense não deseja a volta ao passado. Por isso precisamos do apoio dos prefeitos para nos ajudarem a divulgar as obras e programas do Governo de Estado em suas cidades”, sublinhou.

Palhares apresentou sua equipe, que atuará no Comitê Regional da campanha, no mesmo local onde funcionou seu próprio comitê eleitoral quando candidato a prefeito, na Avenida Getúlio Vargas, 584.

Explicou que ficará responsável pela agenda de eventos e visitas de Ratinho Júnior à região do Norte Pioneiro, bem como à distribuição de materiais e à logística geral da campanha. “Nossa intenção e nosso desejo é que o governador tenha a maior votação proporcional do Brasil. Depende apenas de nosso apoio e união, em retribuição ao excelente trabalho desenvolvido por ele, e que conta com a aprovação da população do Paraná para continuar fazendo cada vez mais”, destacou o prefeito de Jacarezinho.

Estiveram presentes os prefeitos de Santo Antônio da Platina (Professor Zezão), Cambará (Haggi Neto), Ribeirão Claro (Bonato), Siqueira Campos (Germano), Wenceslau Braz (Thaydinho), Santana do Itararé (José Isaac), Barra do Jacaré (Edão), Carlópolis (Hiroshi), Conselheiro Mayrinck (Alex Sandro), Figueira (Contiero), Guapirama (Eduí), Jaboti (Regis Willian), Japira (Paulo Morfinati), Jundiaí do Sul (Eclair Rauen), Pinhalão (Dionísio Alencar), Salto do Itararé (Paulinho Sérgio), São José da Boa Vista (José Lázaro) e Tomazina (Flávio Zanrosso), e Cambará (Haggi Neto). Os prefeitos de Ibaiti (Dr. Antonely), Joaquim Távora (Reginaldo Vilela), Quatiguá (Adelita) e Ribeirão do Pinhal (Dartagnan) enviaram representantes.

Na oportunidade, os prefeitos gravaram vídeos manifestando suas escolhas e posaram para fotos. O material será encaminhado à coordenação estadual da campanha, em Curitiba(Colaborou com fotos: Click’in Produções).