Crack e cocaína na Vila Scyllas em Jacarezinho

PM abordou dois suspeitos que estavam com 53 pedras de crack e 10 Eppendorf de cocaína

Nesta quinta-feira, dia 13, por volta das 17h45, a Polícia Militar aprendeu crack e cocaína, em operação de Combate ao tráfico de drogas na Vila Scyllas, em Jacarezinho.

Durante patrulhamento no bairro, os policiais realizaram abordagem em dois indivíduos suspeitos, um menor de 17 anos e um maior de 30 anos. Com eles estava: 53 pedras de crack, e 10 Eppendorf de cocaína. Além disso estavam com R$ 190,00 (foto).

O adulto foi preso e o menor e a droga apreendidos.