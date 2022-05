Conheça siqueirense vereador de Curitiba

Marcos Vieira está no segundo mandato na Capital

Marcos Vieira, natural de Siqueira Campos, é hoje vereador de Curitiba em seu 2º mandato. Mas, mesmo atuando na capital do Paraná, nunca deixou “de atender e estar presente em Siqueira Campos e toda a região, ouvindo a população e lutando por suas demandas”.

Prova disso é a articulação junto ao deputado federal Gustavo Fruet (MDB), que garantiu mais de 2 milhões em investimentos para o Norte Pioneiro nas áreas da saúde, segurança pública, esporte e agricultura.

E em Curitiba, Vieira se destaca, sendo considerado em 2021 um dos 3 vereadores mais produtivos da capital em razão da sua postura atuante, baseada em 12 compromissos assumidos com toda a população!

Em pouco mais de 1 ano do 2º mandato já são mais de 30 projetos de lei apresentados pra melhoria da vida do povo curitibano; atendimento a mais de 3.000 pessoa; intermediação de parcerias entre instituições para prestação de serviços acessíveis para a população como orientação psicológica, preparatório gratuito para o ENEM, aulas de zumba e yoga, ações ambientais e de sustentabilidade, formação profissional, entre outros; além também de estar presente na maioria dos bairros da cidade.

Projetos e ações que o político siqueirense espera poder ampliar para todo o Paraná, especialmente para o Norte Pioneiro, sua região natal, aumentando as oportunidades e o acesso a serviços nos municípios, por um desenvolvimento não apenas econômico, como também social e profissional.

Conheça a história de Marcos Vieira

Nascido e criado em Siqueira Campos, Marcos Vieira foi ainda jovem viver em Curitiba, na região sul da cidade, no bairro Sítio Cercado, local onde até hoje vive e em que conheceu a sua esposa, Alessandra, e teve suas duas filhas: Amábily e Natália.

Sua formação profissional é em Administração, atuando por muitos anos em cargos de liderança no setor metalúrgico e automobilístico. Ao mesmo tempo também sempre atuou como um líder na Paróquia do seu bairro, começando na pastoral da Juventude e passando pelas pastorais da Catequese, Família e Ministros, além de ser um dos fundadores do grupo de Teatro Arte e Vida, responsável pela que é hoje a maior apresentação da Paixão de Cristo de Curitiba na busca da evangelização através da arte, e ainda como coordenador do grupo Superamigos, que realiza anualmente a maior festa de dia das crianças na região para crianças em situação de vulnerabilidade.

E é por esse histórico como líder e gestor que Vieira foi indicado pela comunidade como um nome para ser inserido na política, para lutar principalmente pela região em que mora que, enquanto periferia, nunca teve a atenção necessária de líderes políticos. E nessa proposta, elegeu-se vereador em 2016, repetindo o feito em 2020, dada a sua atuação ética e responsável que levou muitas ações e melhorias para a região e também para toda a Curitiba através de projetos de lei, destinação de emendas e presença atuante nos bairros.

E agora, o seu propósito e de toda a comunidade que o elegeu é fazer esse trabalho se ampliar e somar forças com mais pessoas, neste novo modelo de viver uma política sem amarras e sem preço, pondo o povo em primeiro lugar. E o objetivo é para que, assim como se luta em Curitiba, o Paraná possa ser um estado de diálogo, participação popular na política e que represente e dê espaço para todas as pessoas.