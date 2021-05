Cobra visita Ribeirão Claro

Solicitaram material fresado para melhoraria nas estradas de acesso do Sombreiro e do Santa Eumância

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, esteve em Ribeirão Claro e visitou o conjunto habitacional onde serão construídas 50 casas populares.

“Essa foi uma reivindicação minha e do ex-prefeito Mário Pereira que foi atendida pela Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar). Estivemos em Curitiba por diversas vezes reunidos com o governador Ratinho Junior pleiteando essas construções. É com muita satisfação que anuncio aqui que mais uma vez nosso trabalho rendeu bons resultados para Ribeirão Claro”, destacou Cobra Repórter.

O deputado também atendeu os vereadores Doutor Aguinaldo Telles, Elias Tenório, Pedro da Saúde e Cocão que solicitaram a reforma na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Distrito Cachoeira e a construção de uma casa de velório. “Os vereadores são nossos parceiros e estamos juntos em busca de recursos junto ao Governo do Estado para garantir que essas obras sejam realizadas para o maior conforto de quem vive no Distrito Cachoeira”, garantiu Cobra Repórter.

Eles também solicitaram material fresado para melhoraria nas estradas de acesso do Sombreiro e do Santa Eumância, duas áreas com grande número de pequenas propriedades produtoras de café.