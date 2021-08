Cobra Repórter solicita adequações na PR-431 com BR-153

Entroncamento de rodovias federal e estadual é local de constantes sinistros

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, solicitou, por meio de requerimento apresentado na Assembleia Legislativa (reprodução abaixo) melhorias no trevo que liga a PR-431 com a BR-153, no município de Jacarezinho. O local registra acidentes frequentes (como este da foto acima ocorrido em 2018).

“Estamos solicitando ao Departamento de Estradas de Rodagem, adequações neste entroncamento, pois ali ocorrem acidentes constantemente, alguns mais graves outros não, mas sempre com risco à vida. Que seja feita rotatória ou instalada lombada eletrônica, enfim, o que o DER achar conveniente, mas providências precisam ser tomadas”, enfatizou Cobra Repórter, lembrando não ser a primeira vez que solicita providências para o trecho das rodovias.

Veja acidente ocorrido no local: https://www.npdiario.com.br/sub-capa/acidente-em-jacarezinho-envolve-ecosport-e-honda-accord/

E mais este exemplo: