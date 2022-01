Cobra Repórter se reúne com lideranças de Bela Vista do Paraíso

Prefeito e vereadores conversam com o deputado sobre investimentos para o município

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, esteve, nesta quarta-feira (26), em Bela Vista do Paraíso, reunido com o prefeito Fabrício Pastore (Jacaré), o presidente da Câmara Municipal, José Maria Cardoso Verteiro, o vereador Geovani Pascoal e a liderança Tom Melhado. Em pauta, os projetos e investimentos do Governo do Estado para a cidade.

“Tem anúncios importantes do Governo do Estado por vir nas áreas de infraestrutura, desenvolvimento urbano e saúde de Bela Vista do Paraíso! Isso é resultado de muito trabalho e de uma parceria forte que temos com o prefeito Jacaré e com nossos vereadores da base. Aproveito para reforçar o meu compromisso, que é melhorar a vida dos moradores de Bela Vista do Paraíso. Em breve, divulgaremos os detalhes”, garantiu o deputado estadual Cobra Repórter.