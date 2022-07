Cobra Repórter participa de reunião em Guapirama

Sobre os investimentos já realizados na cidade

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) esteve, nesta quarta-feira (27), em Guapirama, para uma reunião com o prefeito Edui Gonçalves (Dudu), o vice Einazibe Ursolino De Lima (Nagib) e lideranças da cidade.

Eles conversaram sobre as demandas do município e também repercutiram os investimentos que o deputado Cobra Repórter já levou para a cidade, entre eles estão recursos para a castração de cães e gatos, pavimentação asfáltica e a construção de quatro barracões industriais em Guapirama. O valor viabilizado é de R$ 2.001.917,32. Eles serão construídos na rua Paula Porto Borges, localizada no Distrito Industrial.

Essas reivindicações chegaram até o deputado por meio do prefeito Dudu, do vice Nagib e dos vereadores da base.