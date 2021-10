Cobra Repórter inaugura Praça da Bíblia em Leópolis

Deputado também entregou duas ambulâncias, uma caminhonete e uma moto

O vice-líder do governo, deputado estadual Cobra Repórter (PSD), esteve em Leópolis neste fim de semana para a inauguração da Praça da Bíblia, no conjunto Magnólia, que vai se tornar uma atração na cidade. Também estão sendo entregues duas ambulâncias, uma para cada distrito, uma caminhonete e uma moto.

A Praça da Bíblia foi construída com recursos que o deputado garantiu junto à Desenvolvimento Urbano de cerca R$ 250 mil. O prefeito do município, Alessandro Ribeiro, o Sandrinho, agradeceu o empenho do deputado e destacou que o local irá atender os conjuntos Magnólia e Cafezal, se tornando um espaço local de lazer para a população.

“O prefeito Sandrinho nos relatou que ali era um terreno abandonado, onde as pessoas jogavam lixo e todo tipo de entulho. Hoje é totalmente diferente, com praça pública, chafariz, lixeiras, bancos, postes, iluminação, enfim, um lugar para o lazer de toda a família de Leópolis”, destacou o deputado.

Estavam também presentes os secretários de Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega, e de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.