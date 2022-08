Cisnorpi assumirá gestão do SAMU em janeiro de 2023

Bases em Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Ibaiti, Siqueira Campos, Santana do Itararé e Joaquim Távora

Prefeitos dos municípios integrantes do Cisnorpi (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro) aprovaram, durante reunião em Jacarezinho, a proposta de gerência do SAMU da região pelo consórcio, em medida que entra em vigor em janeiro do ano que vem.

A iniciativa atende a uma antiga reivindicação dos prefeitos e de grande parte da comunidade, que entendia que a regionalização da gestão traria importantes avanços aos serviços.

A mudança, na prática, trará soluções mais rápidas para eventuais problemas e poder total de decisão aos prefeitos da região.

“Acredito que é uma grande mudança, debatida há um bom tempo e agora formalizada. Com a gerência do SAMU feita pelo Cisnorpi teremos um serviço mais próximo da nossa comunidade e mais eficiente, além de uma facilidade maior em resolver situações e na tomada de decisões”, comemora o prefeito de Jacarezinho e presidente do consórcio, Marcelo Palhares.

“Fica o agradecimento aos prefeitos, a equipe do Cisnorpi e também aos servidores do SAMU que tem confiado que essa nova gestão irá melhorar as condições de trabalho”, completa Palhares.

Atualmente o SAMU conta com bases em seis municípios da região: Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Ibaiti, Siqueira Campos, Santana do Itararé e Joaquim Távora.