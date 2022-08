Vigilância em Saúde treina cidades do NP

Divisão de Vigilância em Saúde da 19ª Regional de Saúde

A Divisão de Vigilância em Saúde da 19ª Regional de Saúde em Jacarezinho promoveu, no fim de semana, o Treinamento de Atualização do Sistema de Programa Nacional de Controle da Dengue (SisPNCD). Ministrado aos representantes dos municípios do Norte Pioneiro que trabalham diretamente com o sistema e dados relacionados a dengue, a iniciativa foi realizada no Instituto Federal do Paraná (IFPR)/ Campus Jacarezinho.

A responsável, Sílvia de Souza Assis Juliano, destaca a importância: “É muito importante que os servidores da saúde estejam sempre cientes de como o sistema funciona; dessa forma, os dados referentes à dengue estarão sempre em dia nos municípios e, consequente, em níveis regional, estadual e nacional”.

A equipe da regional contou com o apoio de José Carlos Martins, servidor da 14ª Regional de Saúde de Paranavaí, para o ensino dos procedimentos do SisPNCD, além do esclarecimento de dúvidas gerais e específicas de cada município.

Para o diretor da 19ª RS, Marcelo Nascimento, o fornecimento correto dos dados relacionados à dengue no SisPNCD auxilia no enfrentamento ao Aedes aegypti. “É de extrema importância a alimentação do sistema em tempo real e de forma correta para que tenhamos os dados necessários para desenvolvermos as ações de enfrentamento à dengue” destaca Marcelo.

SisPNCD — O Sistema do Programa Nacional de Controle da Dengue é um sistema informatizado criado pelo Ministério da Saúde para substituir o Sistema de Informação da Febre Amarela e Dengue (SISFAD), com a finalidade de coletar, registrar, monitorar e controlar as atividades desenvolvidas pela vigilância entomológica do mosquito Aedes aegypti. O treinamento foi ministrado para os 22 municípios que compõem a 19ª Regional de Saúde(Da Assessoria).