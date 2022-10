CastraPet realizado em Wenceslau Braz nesta quarta

Programa de esterilização gratuita de cães e gatos

“O Programa Permanente de Esterilização Gratuita de Cães e Gatos (CastraPet Paraná) está em Wenceslau Braz. Sou um dos idealizadores e incentivadores deste programa que é um sucesso em nosso Estado! Destinei recursos para a sua realização na cidade atendendo ao pedido do prefeito Atahyde Ferreira dos Santos, o Taidinho”, disse o vice-líder do Governo, deputado estadual Cobra Repórter (PSD), sobre o procedimento que foi realizado em 217 animais no total nesta quarta-feira (05), em Wenceslau Braz.

O objetivo do CastraPet é controlar a população de cães e gatos abandonados nas ruas, decorrentes de ninhadas indesejadas, doenças e outros fatores relacionados aos animais. A iniciativa é também realizada em parceria com os municípios participantes, que fazem os cadastros das famílias beneficiadas com os procedimentos em seus animais.

Jaguapitã, Guaraci, Nossa Senhora das Graças, Rolândia, Angulo, Imbaú, Arapongas, Centenário do Sul, Nova América da Colina, Prado Ferreira, Conselheiro Mairinck, Curiúva, Bela Vista do Paraíso, Sertaneja, Uraí, Rancho Alegre, Bandeirantes, Leópolis, Nova Fátima, Jundiaí do Sul, Abatiá, Santa Mariana, Barra do Jacaré, Jacarezinho e Siqueira Campos já receberam o CastraPet graças aos recursos destinados pelo deputado estadual Cobra Repórter.