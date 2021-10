Tomba carreta com veneno na BR-369

Foi neste fim de semana mas ninguém se machucou e nem foi intoxicado

Por volta das 15h45m da sexta-feira, dia primeiro, ocorreu tombamento de uma Scania (placas de Sorocaba/SP) no KM 42 da BR-369 no entroncamento da PR-855, em Bandeirantes.

O motorista da carreta que saiu do interior paulista e seguia para Ibiporã(cidade perto de Londrina) perdeu o controle da direção e na sequência tombou derrubando toda carga de galões de veneno na pista. O condutor sofreu apenas escoriações.

Chovia muito no momento do acidente. Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), concessionária Triunfo/Econorte, Bombeiros e PM estiveram no local sinalizando e vistoriando os galões para não vazar o líquido tóxico na rodovia. O trânsito ficou lento na região da chamada Curva do Tombo (Colaboração: Rádio Cabiuna).